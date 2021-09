FREE, toujours au premier rang pour accompagner le Grand Magal de Touba

À l’occasion de la préparation du Grand Magal de Touba qui aura lieu le dimanche 26 septembre, la direction générale de Free s’est rendue dans la ville sainte ce mardi 21 pour effectuer une visite officielle aux autorités religieuses.





Cette visite a commencé par une présentation des condoléances à l’endroit de toute la communauté Baye Fall, à la suite du rappel à Dieu, il y’a quelques semaines, de Serigne Djeume Fall: l’équipe de Free, dirigée par Monsieur Mamadou Mbengue a été reçue par Serigne Fallou Fall, porte-parole du Khalife des Baye Fall, qui en a profité pour remercier la marque de son soutien constant.

La délégation s’est rendue par la suite chez le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké,chez le khalife général de Darou Marnane, Mame Thierno Mbacké, fils de Serigne Cheikh Awa Balla, à la résidence Khadimou Rassoul pour y rencontrer Serigne Bass Abdou Khadr avant de se diriger à Ndindy pour y être reçue par Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Fallillou. Partout, ce fut l’occasion pour Monsieur Mamadou Mbengue de présenter officiellement la contribution de Free pour la réussite de cet événement majeur.





« Depuis 2 ans avec la transition de Tigo à Free, notre réseau a augmenté de plus de 50%. Aujourd’hui à Touba nous avons plus de 170 sites qui ont été déployés à l’occasion de ce Magal et qui vont demeurer. Sur ces 170 sites, il y a 130 qui sont connectés à la 4G et à la 4G+», indique Mamadou Mbengue.





Des offres toujours plus généreuses pour tout le monde





L’inclusion financière de Free Money est également présente à Touba avec l’offre CompanionCard qui permet à tout le monde d’obtenir une carte Free Money Mastercard et de retirer de l’argent dans tous les GAB du Sénégal. Aussi, grâce à l’offre CB to Wallet, tout le monde peut recharger son kalpé Free Money directement à partir de son compte bancaire, à tout moment. Tout ça sans oublier que tous les dépôts et retraits chez Free Money sont à hauteur d’1% de frais seulement.





Afin que les populations puissent profiter totalement de ses offres, plusieurs stands Free sont installés partout dans la ville afin de fournir l’assistance nécessaire à tous les pèlerins.





A cela s’ajoutent les dons en nature effectués par la marque, à l’encontre des différentes autorités religieuses et des populations ainsi qu’un soutien matériel pour le district sanitaire de Touba Darou Salam.





Free remercie Serigne Mountakha Mbacké Bassirou et l’ensemble des autorités religieuses de la ville de Touba pour leur accueil chaleureux et leurs prières et souhaite Bon Magal à l’ensemble de la communauté musulmane.





Département Communication FREE