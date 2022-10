Freestyle d’une Sokhna : “FORT, PLUS FORT, FORCE À QUOI ?”

Freestyle d'une Sokhna

Plus fort que quoi ou qui ? Serait-ce le plus fort de Youssou Ndour ? Rire.. La question s'il y en a une n'est pas qui ou quoi , mais plutôt qu'est ce qu'est être fort ?





L'un des termes qui viendraient en tête serait la force physique, simple me diriez vous. La force mentale peut-être aurait-elle du poids, même considérable pour bien des gens. Cependant, et si il y avait une force à la fois bien plus imposante et stimulante, sur et pour nous autres ? Essayons de répondre tout d'abord à cette question : qu'est ce qu'est être fort ?





Avec certitude nous pouvons affirmer qu'être fort c'est d'être bienveillant , avoir la capacité de partager tout le positif que nous offre la vie et non pas garder le négatif pour soi mais plutôt le gérer en mode écolo. Être fort c'est aller à la rencontre de soi en prenant en compte le moindre élément en notre disposition jusqu'à ce tout petit détail insignifiant malgré la crainte manifeste qui l'accompagne. Être fort c'est pratiquer le culte de la tolérance au point de laisser la liberté aux autres de penser et parler à notre place sans pour autant permettre à quiconque de s'accaparer de la parole qui résonne en nous. En outre, loin de nous l'idée d'occulter ou de minimiser la force liée autant à la capacité d'aimer qu'à pardonner, soi comme l'autre. Par ailleurs, il semblerait qu'au moment où nous cessons de convaincre l'autre de notre force, comme par paradoxe, que nous commençons à ressentir la force en tant que telle.





Sûrement nous pourrions citer maintes caractéristiques qui pourraient certainement décrire la force chez l'individu. Quoi que, nous n'avons toujours pas évoquer cette force imparable, la seule, capable de hisser l'être humain tel un gladiateur avec son armure devant ses pairs.





A présent, il nous faudrait aller puiser dans la "FITRA" qui est cette croyance instinctive que nourrit l'homme en Dieu dès la naissance. Croyant, athée, animiste représentent tous entre autres des caractéristiques le plus souvent déterminées selon nos réalités familiales, socioculturelles et cultuelles. Clairement, nous avons tous été conçus avec un système interne qui légifère l'état d'une force suprême au contrôle de toute chose. Dès lors que nous sommes en phase avec ce concept, ou plutôt que nous acquérons à l'être, nous embrassons avec légitimité la force qui nous est nécessaire pour mener à bien une vie des plus apaisante.