Fresque murale : Bassirou Diomaye Faye «rejoint » les anciens Chefs d’État à la Place du Souvenir

Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre dans la légende des figures emblématiques qui ont marqué de l'histoire du Sénégal en devenant son cinquième Président de la République.











À la place Souvenir africain une belle fresque est visible sur le grand mur qu'occupent les portraits des chefs d'État sénégalais et africains. Lesquels attirent l’attention de tous ceux qui viennent pour visiter le lieu.









Selon la Directrice de la place du souvenir africain, Ngakane Ngingue, ces fresques murales ont une place importante vis-à-vis de certains visiteurs qui estiment que c'est une bonne initiative qui va permettre à la nouvelle génération de connaître le mérite des grands hommes qui ont tout donné pour la liberté et la justice sociale.









«L'objectif principal est de faire une exposition époustouflante et permanente qui consiste à convoquer l'histoire avec des séries de portraits réalisés sous forme de fresques destinées aux populations. La Place du Souvenir africain a réalisé un vaste programme de réalisation de fresques et une exposition permanente de photos en vue d’accomplir les missions qui lui sont assignées et qui tournent fondamentalement sur la promotion et valorisation des figures emblématiques du Sénégal, de l’Afrique et de la Diaspora. Il s’agit aussi de rendre attractive la place », confie la directrice à Seneweb.









L'œuvre du Président Bassirou Diomaye Faye est réalisée par l'artiste-graffeur Aliou Ndiaye alias Sange 07. Elle est faite avec de la bombe de peinture de Montana en acrylique. Avec une dimension standard, l'œuvre est d’un décor épuré qui capte toutes les attentions au premier regard.









Les portraits de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ou encore Macky Sall figurent sur le mur.









Découvrez les clichés ci-après