Fronde du Syndicat des Travailleurs aériens : Antoine Ngom désamorce la bombe

Le Syndicat unique des travailleurs aériens et des activités annexes du Sénégal (SUTTAAAS), qui prévoyait un arrêt de travail les 1 et 2 novembre, a décidé de lever son mot d’ordre de grève, informe le ministère des Transports aériens dans un communiqué.





Le Ministre, Antoine Ngom, a reçu le collège des délégués de la société 2AS, accompagné du Secrétaire général du SUTTAAAS, pour discuter des revendications et des préoccupations des travailleurs. Ces discussions ont été suivies de rencontres avec le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général de 2AS le lundi 30 Octobre 2023. Puis, de nouveau, le Mardi 31 Octobre 2023, le Ministre a tenu une autre réunion avec le collège des délégués de 2AS accompagné du Secrétaire général du SUTTAAAS.





“Ces séances de dialogue ont permis d'aborder de manière constructive les questions soulevées par les travailleurs de la société 2AS et d’y apporter des solutions. Le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires tient à saluer l'engagement et la bonne volonté des parties prenantes dans la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes”, renseigne le ministère des Transports aériens.