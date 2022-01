Frontière gambienne : Deux soldats et un rebelle tués lors d'échanges de tirs nourris entre l'armée et éléments du Mfdc

Seneweb informait, il y a peu, d'un échange de tirs nourris entre l'armée et des éléments rebelles supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc).

Selon un communiqué de la Dirpa parvenu à notre rédaction, lors d'une opération de sécurisation au sud de Bwiam en Gambie, ce lundi vers 10 heures, "une patrouille militaire a essayé des coups de feu tirés par des éléments supposés appartenir au Mfdc, d'un volume estimé à deux groupes de combat, à bord du camion transportant du bois".





Deux soldats et un rebelle tués





L'armée sénégalaise de déplorer ainsi, la perte initiale d'un sous-officier et d'un militaire du rang mortellement atteints lors de ces échanges de tirs. "Après une poursuite et une riposte énergique de nos hommes, un rebelle armé d'un fusil kalachnikov a été tué et deux autres faits prisonniers. Des renforts ont été acheminés sur la zone pour la sécuriser. Les opérations se poursuivent ", rassure la Dirpa qui précise que les dispositions idoines ont été d'ores et déjà prises pour apporter tout le soutien nécessaire à la famille des défunts.