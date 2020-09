Frontières Sénégal-Gambie : Le plaidoyer de Seydi Gassama

La fermeture des frontières terrestres entre le Sénégal et la Gambie pour lutter contre la pandémie de Covid-19 n’a que trop duré. C’est en tout cas, le sentiment de Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal.





« Le Sénégal et la Gambie doivent ouvrir leurs frontières à Kër Ayib et à Sénoba pour soulager les souffrances des voyageurs en provenance et à destination de Casamance. Les véhicules SN peuvent parcourir le couloir gambien, long d'une trentaine de km sans stationnement », fait-il remarquer.