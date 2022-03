Gabon : Un Sénégalais tué à Port Gentil

Un commerçant sénégalais tué à Port Gentil au Gabon

Un Sénégalais du nom de Souleymane Diaw, établi au Gabon, a été tué lundi à Port Gentil, la capitale économique gabonaise. Le défunt, un commerçant, est originaire de la région de Matam dans le nord-est du pays.





Les commerçants Sénégalais ont ainsi décidé de baisser leurs rideaux, ce mercredi pour protester contre ces meurtres et marquer leur solidarité à leur compatriote. L’annonce a été faite sur Iradio, par Doudou Thiam, porte-parole des Sénégalais vivant dans cette localité.