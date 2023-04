Gabrielle Kane à Sitor Ndour : ‘’Honte à toi !’’

La décision de Sitor Ndour d’ester en justice contre Gabrielle Kane pour diffamation semble ne pas ébranler la féministe. Cette dernière a enfoncé le clou, après la sortie de l’ex-DG du COUD qui a été acquitté dans une affaire de viol.





‘’Décidément, la dignité ne s'achète pas... Après cette honteuse relaxe, tu aurais dû raser les murs, faire profil bas, la fermer définitivement et à jamais’’, a réagi Gabrielle Kane à l’annonce de la plainte de Sitor Ndour.





‘’Il faut que tu gueules plus fort et partout pour nous tympaniser. Mec, tu sais très bien que relaxé ne veut pas dire innocenté. C'est avec impatience que j'attends ta plainte annoncée à mon encontre pour dis-tu "avoir fait monter la clameur et t'avoir diffamé". J'assume mon soutien d'hier et encore plus aujourd'hui à cette jeune fille à jamais détruite et souillée’’, ajoute-t-elle.





La féministe de poursuivre : ‘’C'est aussi avec grand plaisir que j'irai réitérer mon propos devant le juge et le procureur. Ce sont mes convictions... A cause de la justice et des politiques, chaque femme de ce pays est désormais une potentielle victime. Les accusatrices ne sont pas toutes des menteuses. Tu n'es pas une VICTIME ! Honte à toi...’’