Gabrielle Kane sur son absence au procès de Adji Sarr : « Cette affaire m’a détruite… »

Elle était la grande absente du procès de Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Aujourd’hui, Gabrielle Kane qui semble avoir pris ses distances par rapport à sa protégée de l’époque, a évoqué ses raisons au micro du journal français « Le Monde ».



«Cette affaire m’a détruite. J’en suis une victime collatérale. J’ai été agressée, menacée et traitée de pute à la solde du régime. Cela a bouleversé ma vie personnelle et professionnelle. J’ai aujourd’hui besoin de me reconstruire», confie Gabrielle Kane Responsable de l’Association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (Apro- fev)



Pour rappel, la féministe s’est très tôt distinguée dans la défense de l’ex-masseuse Adji Raby Sarr. Un soutien qu’elle affichait publiquement, notamment lors des rares apparitions de la demoiselle Sarr au tout début de la phase d’instruction.