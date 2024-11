Gadaye : un ivrogne surpris nu avec une fillette

Une rocambolesque histoire de moeurs secoue la Cité Gadaye située dans la commune de Wakhinane Nimzatt. D. Nd., âgé de 46 ans, a été surpris avec un fille de 7 ans. L'homme, présenté comme un ivrogne, s'est enfermé avec la gamine dans les toilettes pour tenter d'abuser d'elle. Il était nu.



Pourtant, souligne Les Échos, qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, 20 novembre, le présumé prédateur sexuel fait partie de l'entourage de la fillette nommée A.D. «Très familier aux membres de la famille de [celle-ci]., il passe le plus clair de son temps [chez elle] et [joue même avec elle]», d'après la même source.



«Samedi dernier, vers 14h, D. Nd. profite de la quiétude de la maison, et s'enferme avec elle dans les toilettes. Il se dévêt en vitesse, fait pareil avec la petite et tente de la violer. [...] La fille se débat. Le gus profère des menaces contre elle. [A.D.] éclate en sanglots et demande à sortir des toilettes. [L'ivrogne] tente de la bâillonner avec ses mains.»



La gamine sera extirpée de justesse du griffes du présumé pédophile, grâce à l'intervention d'un des membres de sa famille. «[Ce dernier] se trouvant dans l'autre box des toilettes, entend du bruit. [Il décide d'intervenir, en] tap[ant] avec instance à la porte», poursuit le journal. Alertés, les autres membres de la famille et les voisins débarquent. Ils défoncent la porte, et tombent des nues en voyant «D. Nd. tout nu avec la petite A. D.».



Pour échapper au lynchage, l'homme cafouille dans ses explications. «Elle [la petite] m'a dit qu'elle voulait uriner. Et je l'ai conduite dans les toilettes pour l'aider à se soulager. Je lui ai enlevé ses habits et sa culotte. Je lui ai ensuite fait une petite bise, elle a pris peur et s'est mise à [pleurer]», a-t-il déclaré. Et lui, pourquoi est-il nu ? D. Nd. donne «d'autres justifications fumeuses», attisant la colère de la foule.



Les Échos signale qu'il a été sauvé par la police locale. Informés, les agents de terrain du poste de police de Wakhinane Nimzatt ont extirpé le mis en cause. Aux dernières nouvelles, il a été présenté devant le parquet du Tribunal de Guédiawaye pour actes de pédophilie présumés sur une mineure de moins de 10 ans.