Gadgets alcoolisés : “Le liquide contient 6 degrés d’alcool. C’est grave”, Oumar Diallo (Directeur du Commerce intérieur)

“Les gadgets pour enfants contenant de l’alcool, découverts sur le marché sénégalais, contiennent 6 degrés d’alcool, selon les analyses effectuées dans nos laboratoires”. L’information est livrée par Oumar Diallo, Directeur du Commerce intérieur.





Pour rappel, le degré d’alcool désigne la proportion d’alcool dans une boisson alcoolisée. Ces gadgets ont donc un degré d’alcool légèrement inférieur à celui du vin rouge qui est de 8°. Et équivalent à celui du cidre, qui varie entre 1 et 7°. Et inférieur à celui d’une bière sans alcool qui est de moins d’un degré.





“Dangereux pour les enfants”





Interrogé par Seneweb, M. Diallo renseigne que ces gadgets “ont été introduits au Sénégal au début du mois de décembre de manière frauduleuse”.





En effet, ceux qui les vendent ont fait croire aux agents de contrôle qu’il s’agissait de jouets, alors qu’en réalité c’étaient des produits destinés à l’alimentation. “Ce qui est d’une gravité extrême”, estime Oumar Diallo.





C’est la raison pour laquelle “l’ensemble de ces gadgets ont déjà été retirés du territoire national, car dangereux pour les enfants”, fait-il savoir.