GAGE : Le projet de Mamadou Talla pour améliorer la gestion du personnel dans la fonction publique locale

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla, a présidé, ce matin, l’atelier de présentation officielle du Guide des procédures d’administration et de gestion du personnel de la Fonction publique locale appelé « GAGE ».





Élaboré par le Centre national de la Fonction publique territoriale et de la Formation (CNFPLF), le GAGE est un outil destiné aux acteurs de la chaîne de gestion des ressources humaines territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la Fonction publique locale.





L’outil est réalisé dans le but de vulgariser les textes législatifs et réglementaires régissant la Fonction publique locale afin de faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs de la chaîne de gestion des ressources humaines territoriales.





La cérémonie qui nous réunit, ce matin, est importante car le GAGE demeure un référentiel à usage commun qui aide à la compréhension et à l’interprétation des procédures d’élaboration des actes administratifs et de gestion du personnel de la Fonction publique locale, selon le Ministre Mamadou Talla.





En effet, ce guide, premier d’une série de publications, constitue un référentiel didactique et pédagogique destiné aux acteurs de la chaîne de gestion des ressources humaines territoriales à savoir (exécutifs locaux, secrétaires généraux ou municipaux, chargés de la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales, autorités administratives déconcentrées, payeurs municipaux, etc.) dans le cadre de l’administration, du contrôle et de l’exécution des dépenses liées au personnel de la Fonction publique locale.





Il a pour objectif de permettre à ces derniers de mieux comprendre les procédures administratives et de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales.







Aussi constitue-t-il, dans la dynamique de la mise en œuvre effective de la Fonction publique locale, un gage pour une bonne maîtrise des règles statutaires et réglementaires qui l’encadrent.







Le GAGE tentera autant que possible de répondre aux questions que se posent les acteurs territoriaux sur les procédures d’administration et de gestion des agents de la Fonction publique locale.





“J’ose espérer que la maîtrise et l’appropriation des grandes lignes de ce guide contribueront à améliorer la participation des élus locaux et des citoyens à la gestion des affaires locales et à promouvoir la bonne gouvernance des collectivités territoriales”, a précisé le Ministre en charge des Collectivités territoriales.