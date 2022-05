Gala caritatif : Idrissa Gana Gueye mobilise des fonds pour les enfants malades d’Afrique

Idrissa Gana Gueye, PSG

L’international Sénégalais, évoluant au Paris Saint-Germain (PSG), Idrissa Gana Gueye et par ailleurs ambassadeur de l’Association « For Hope », organise, ce jeudi 12 Mai 2022 un dîner de Gala à Paris, dans le but de mobiliser deux millions d’euros au profit des enfants malades d’Afrique.





D’après le communiqué parvenu à Seneweb, “cette soirée aura lieu en présence de ses coéquipiers du Paris Saint Germain, ainsi que d’autres personnalités africaines, mondiales du football et d’artistes de renommée”. “Idrissa Gana Gueye va mobiliser diverses personnalités de divers horizons artistiques et sportifs pour la bonne cause”, renseigne le communiqué.





En effet, l’association For Hope soutient des causes caritatives ayant des caractères sociaux et humanitaires, en œuvrant au profit des enfants atteints du Cancer et du VIH Sida en Afrique. Il s’agit de maladies qui entraînent, entre autres, une morbidité? excessive, des crises extrêmement douloureuses et qui plongent le malade dans un abîme de souffrance physique et morale.