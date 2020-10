Gamou 2020 / Médina Baye : Aminata Touré apporte son soutien aux guides religieux

Une forte délégation dépêchée par la présidente du Conseil économique social et environnementale (Cese) était à Médina Baye et chez les différentes familles religieuses pour une visite de courtoisie en prélude au Mawlid. Ce, afin d'apporter son soutien au khalife Cheikh Mahi Niass.

Reçue par le Khalife général de la cité, ladite délégation a apporté sa contribution en mettant à la disposition du guide religieux des bœufs destinés à la restauration des fidèles.





Abdoulaye Diop, conseil spécial d'Aminata Touré : "Nous sommes venus apporter notre soutien et demander des prières pour le Président Macky Sall pour la réussite de sa mission au Sénégal et dans le monde entier et que le pétrole et le Zircon qu'on attend puissent sortir en paix ", dit-il.

Au sujet de l'émigration clandestine qui secoue le monde entier, la présidente du Cese a demandé au khalife de formuler des prières pour que cela soit de vieux souvenirs.





Le khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass, prenant la parole, a invité tous les acteurs à se réunir autour de l'essentiel pour la réussite du Sénégal et a prié pour la stabilité dans le monde entier.