Gamou à Médina Baye : La ministre de la Santé annonce le « renforcement » du système de surveillance épidémiologique à Kaolack

En vue des préparatifs du Gamou 2022, Marie Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'action sociale s'est rendue dans la cité religieuse de Médina Baye à Kaolack pour s'enquérir de la situation dans cette cité religieuse.





La ministre qui s'est rendue chez le Khalife Cheikh Mahi Niass était accompagné d'une forte délégation dont le médecin-chef régional, le gouverneur et les chefs de services régionaux.





La cheffe du département de la santé a rappelé être venue à Kaolack « pour évaluer le dispositif tant en termes de prévention, de prise en charge des cas, tout ce qui peut être en rapport avec l’hygiène collective et individuelle ». Pour la ministre, tout le dispositif mobilisé vise à aider les populations à s'approprier les efforts déployés sur place dans le cadre de cette manifestation de portée internationale.





Soulignant la position de Kaolack, une ville carrefour, elle informe que « depuis hier, l'Organisation mondiale de la santé nous a notifié un certain nombre de problèmes relatifs à l'utilisation d’un sirop pour le traitement pédiatrique contre la toux dans un pays proche de Kaolack et dans pareille situation et en fonction du règlement sanitaire international, notre système de surveillance épidémiologique est renforcé depuis ce matin. C’est pour dire qu’il il faut une veille sanitaire adéquate mais également parler davantage aux populations à travers une surveillance communautaire », a indiqué l’ancienne directrice de la santé, qui a fini son plaidoyer par un appel aux populations.





« Nous demandons aux populations de prendre les médicaments là où il y a des structures sanitaires afin de préserver le circuit d'approvisionnement car si ce dernier n'est pas bon, nous avons les moyens de l’attester », a souligné la praticienne en mettant en garde contre la prolifération des médicaments de la rue qui à ses yeux, sont en train de faire des dégâts notamment pour les cas d'insuffisance rénale.