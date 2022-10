[Video] Gamou de Tivaouane : Les réalisations de l'AGEROUTE

Gamou de Tivaouane : Les réalisations de l'AGEROUTE

Le Programme Spécial de Désenclavement initié par le Président de la République poursuit ses réalisations avec la modernisation des cités religieuses.









En vue de la célébration du Gamou, le ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers l’AGEROUTE, a entrepris d’importants travaux d’entretien et de réhabilitation à Tivaouane.





Il s’agit notamment de:





- la remise à neuf des axes routiers aux alentours de l’esplanade des mosquées fortement impactés par les travaux d’assainissement réalisés par l’ONAS en pleine chaussée.

- Dans la ville Sainte de El Hadj Malick Sy, s’y ajoute la voie de contournement Nord.

- Une nouvelle voie a été créée à l’entrée de Tivaouane par la Nationale 2 (prolongement de la voie de contournement sud).

- 5 km de travaux de voirie communale réalisés.





Des travaux de construction de voirie à Tivaouane ont aussi été réalisés (voirie communale et prolongement du contournement sud sur 5 Km).

Dans un souci de développement durable, la voirie de Tivaouane est réalisée avec des revêtements respectueux de l’environnement nécessaire aux bonnes conditions de circulation et à la mise en sécurité des populations riveraines et des pèlerins.