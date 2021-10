Gamou de Tivaouane: 36 individus interpellés, 09 accidents constatés, du chanvre indien saisi par la police

Les rideaux sont tombés, ce mardi , sur l'édition 2021 du Gamou de Tivaouane organisé au Champ de courses, sur recommandation de Serigne Moustapha Sy responsable du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM). Ainsi l'heure est actuellement au bilan !

Selon des informations de Seneweb, les éléments du commissariat de Tivaouane ont interpellé 36 individus lors du Gamou pour diverses infractions dont 14 pour vérification d'identité, 09 pour jeux de hasard, 07 pour ivresse publique et manifeste, 03 pour nécessité d'enquête, 02 pour détention de drogue et 01 pour rébellion.

Également à l'occasion des opérations menées par les policiers pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens au niveau de cette ville sainte, 11 cornets de chanvre indien, 13 téléphones portables de provenance douteuse ont été saisis d'après nos sources. En plus, les policiers du commissariat de Tivaouane ont constaté 09 accidents dont 07 corporels et 02 matériels durant cette période.