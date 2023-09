Gamou Médina Baye 2023 : Le comité d’organisation expose ses inquiétudes au ministre de l’Intérieur

Médina Baye s’apprête à accueillir ses hôtes, à moins de 15 jours de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed, communément appelé Gamou au Sénégal et prévue le 27 septembre.







La cité religieuse de Kaolack, qui reçoit différentes nationalités lors de cet événement, s’active pour mettre la localité dans les meilleures conditions pour un bon déroulement du Maoulid.





Cependant, le comité d’organisation, dirigé par Cheikh Baye Mamoune Niass, fait face à de nombreux problèmes qui hantent leur sommeil. Hier, lors d’une réunion préparatoire avec le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, Cheikh Tidiane Gaye, le vice-président du comité, a énuméré leurs préoccupations majeures.





En cette période d’hivernage, l’inondation de certains quartiers de Médina Baye, le problème de la mobilité occasionné par la dégradation excessive des routes de Kaolack, l’assainissement et la santé ont été au cœur des débats qui ont duré plus de trois heures.





Le ministre de l’Intérieur et les services de l’État ont promis à la délégation venue de Kaolack de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du Gamou. "C’est important d’échanger et de trouver des solutions aux problèmes posés pour qu’ils ne reviennent plus l’année prochaine. Les services de l’État vous faire toute leur possibilité pour que le Gamou se passe dans de bonnes conditions’’, rassure Antoine Diome.