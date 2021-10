Gamou : Un «important» message du Khalife général des tidianes attendu à…

«Tivaouane ne célébrera pas le Gamou». Cette information a été livrée le 4 octobre dernier. Une décision qui serait motivée par la pandémie de la Covid-19. Là où, d’autres familles religieuses s’activent aux derniers préparatifs.



A cet effet, la Cellule Zawiya Tijanniya annonce que le khalife général des Tidianes va s’adresser à l’opinion publique.



«A l’occasion de la commémoration du Mawlidun-Nabi, célébrant la naissance du Prophète Mouhamad (Psl), un important message du khalife général des Tidianes sera délivré ce jeudi 7 octobre à 10 heures 30 minutes », a-t-elle informé, à travers un communiqué signé ce mercredi 6 octobre et reçu à Seneweb.



Ladite cellule de préciser que ce message sera diffusé sur les chaînes Asfiyahi TV (canal 97 sur le bouquet TNT et Canal 220 sur le bouquet Canal plus Afrique) et Malikiya TV (canal 77 sur le bouquet TNT) et sur l’ensemble de leurs réseaux synchronisés.