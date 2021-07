Gand-Yoff et Parcelles Assainies : 10 bars "clandos" fermés, les tenanciers arrêtés

La Brigade des mœurs a initié une opération de lutte contre la délinquance et de trafic de tout genre à Grand-Yoff et aux Parcelles Assainies.



Dix bars clandestins ont été fermés et leur gérants interpellés, informe Libération. Les barmen ont été déférés, hier, au parquet.



Plusieurs saisies ont été effectuées dans ces bars où les policiers ont mis la main sur une machine à sous, notamment au bar "Ndiabote".