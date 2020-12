Gandiaye (Kaolack) : Une collision entre un camion et une charrette fait un mort et deux blessés

Un accident mortel s'est produit hier soir (mercredi) à hauteur de Gandiaye (Kaolack). Selon le maire de ladite commune, Pape Songué Diop qui a réagi sur Rfm, il s’agit d’un camion malien qui est entré en collision avec une charrette. Le bilan fait état d’un mort (une fillette) et deux blessés, tous de la même famille.Très remontés, les jeunes de ladite commune étaient dans la rue pour réclamer des ralentisseurs.Le maire qui déplore la recrudescence de ses accidents a rassuré les populations quant à l’érection de dos d'âne."Ce qui s’est passé est plus ou moins regrettable mais c’est dans un contexte ou les nerfs étaient tendus car depuis quelques temps on a vu qu’il y avait une recrudescence des accidents au sein même du territoire communal. On peut dire que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et que les populations sont sorties en masse pour manifester par rapport aux accidents", a-t-il soutenu.Avant de poursuivre : "nous regrettons cet incident et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés mais nous demandons aussi à la jeunesse de prendre leur mal en patience, et que les autorités étatiques et locales sont en train de trouver une solution face à ce phénomène".