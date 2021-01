Gandon (Saint-Louis) : Un bébé perd la vie dans un incendie

Un terrible drame s’est déroulé, hier dimanche, dans l'après-midi, plus précisément vers 13 h, dans le village de Minguègne Boye, situé dans la commune de Gandon, à Saint-Louis.Une petite fille, âgée de 1 an et 3 mois, a été brûlée vive dans un incendie survenu dans la concession familiale.D’après Le Soleil, elle était dans une chambre en paille qui a été consumée par les flammes. Au moment de l’incendie, la maman était dans la cuisine.Le papa de la fillette est un ouvrier agricole. Originaire de la Casamance, il avait fini de s’installer dans ce village.