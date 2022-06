Gang démantelé à Mbour: La police arrête 10 malfrats et saisit des armes et de la drogue

Un coup de maître ! La police de Mbour a démantelé un gang s'activant dans le vol de bétail avec usage d'armes. Les limiers de la petite côte ont mis la main sur 8 bandits , un charretier et un soi-disant marabout. Selon des sources de Seneweb, les éléments de la police ont saisi 05 coupe-coupes, une moto jakarta et de la drogue à Sinthiou Mbadane Peulh. Tout ce beau monde est actuellement en garde à vue au Poste de Police de Diamaguène 2. Détails !



Un gang a été mis hors d'état de nuire à Mbour par les éléments de la police de Diamaguène. Tout est parti de la descente des membres de ce gang , dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, dans un domicile au quartier Oncad de Mbour. Sur les lieux, ils ont emporté 04 moutons sous la menace d'une arme à feu et des coupe-coupes. 24 heures après ce forfait, la police de Mbour a réussi à interpeller les 8 bandits incriminés.



Une prouesse en un temps record



Suite à la déclaration de vol de bétail faite au poste de police de Diamaguène 2, les éléments du Lieutenant Moussa Faye avaient entamé d'intenses investigations. Ainsi un membre du gang incriminé a été livré aux limiers samedi dernier vers l'après-midi.



Pressé de questions par les enquêteurs de Diamaguène 2, O.Ka a fini par passer aux aveux. Puis, le malfrat âgé de 21 ans a livré l'identité de ses compères domiciliés tous à Sinthiou Mbadane Peulh. Selon lui, ils sont les auteurs de plusieurs cas de vols commis sur la Petite Côte.



Une mutualisation des forces



Avec la carte blanche du procureur de Mbour, les policiers du poste de Diamaguène 2, appuyés par des éléments du commissariat central de Mbour et ceux du commissariat urbain de Saly ont effectué une descente musclée à Sinthiou Mbadane Peulh.



Sur indication du malfrat O.Ka arrêté à Mbour, le reste de la bande a été interpellé sur place. Au total, les limiers ont coffré 08 personnes présumées auteures de ce vol. Les policiers ont également saisi 05 coupe-coupes, une moto jakarta, deux cornets de chanvre indien.





Un marabout et un charretier surpris en train de fumer du chanvre indien



Les 08 membres de ce gang spécialisé dans le vol de bétail avec usage d'armes, ne sont pas seuls qui ont été mis arrêtés. Les policiers ont interpellé un charretier et un marabout qui ont été pris en train de fumer du chanvre indien.



Les 08 malfrats sont en garde à vue dans les locaux du Poste de Diamaguène 2 ainsi que le charretier A.Sow et le marabout B.N poursuivis pour détention et usage de chanvre indien. L'enquête suit son cours !