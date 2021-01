Gaoussou Guèye (Aprapam) sur les usines de farine de poisson: "C'est une catastrophe pour le pays"

Gaoussou Guèye, président de l’Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de Pêche Artisanale de Mbour (Aprapam) alerte une fois de plus sur l'impact négatif des usines de production de farine et d’huile de poisson. Implantées de plus en plus dans les communautés côtières ouest-africaines, ces usines hantent le sommeil des acteurs de la pêche artisanale qui ne parviennent plus à gagner honorablement leur vie."Pour avoir 1 kg de farine de poisson, il faut avoir 5 kg de poisson frais. Pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut avoir 25 kg de poisson frais. Or, aucune législation ne permet à une usine de farine de poisson de le faire avec du poisson frais. Et quand on a 1 kg de poisson d'aquaculture, tu prends 25 kg de poisson frais. Une personne qui va au restaurant, qui achète ce même poisson, le mange en moins de 20mn. Et par conséquent on nous dit que chaque Sénégalais doit consommer 29 kg de poisson par an. Mais ce n'est pas possible! A Sédhiou, on n'arrive même pas à consommer 7 kg. Donc, faire la promotion des usines de farine de poisson, c'est une catastrophe pour le pays", a indiqué Gaoussou Guèye.A l'en croire, ces usines sont un danger pour la ressource, mais aussi pour la santé des populations."Aujourd'hui, l'ensemble des Sénégalais doivent comprendre que le 'yaboye' qu'on prend pour en faire de la farine est le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Et elles n'arrivent plus à accéder aux Thiofs, aux dorades ainsi de suite, c'est le yaboye qui leur reste. Maintenant, s'il y a des navires qui viennent prendre ces pélagiques communément appelés yaboye, pour en faire de la farine de poisson, alors que ce yaboye est le poisson du peuple, ça pose problème. Nous sonnons l'alerte", dit-il.