Gare routière de Ziguinchor : Les prix flambent, à quelques heures du Magal de Touba

Hausse du prix du Transport entre Ziguinchor-Touba

"Tous les chemins mènent à Touba, en ce moment". Et comme chaque année, en cette période de préparation de ce grand rendez-vous religieux du mouridisme, les prix ont encore grimpé à la gare routière de Ziguinchor. Nombreux sont les pèlerins dans le désarroi et rongés par l'amertume, ce matin, après avoir franchi la porte de la gare routière. Le tarif des véhicules dits "7 places" Ziguinchor - Touba, qui est à 9 500 F CFA, est passé à 20 000 F CFA, déplorent quelques voyageurs désirant se rendre à Touba.





"En ce moment, nous sommes dans une situation difficile pour aller aux lieux saints du mouridisme. On nous demande depuis hier 20. 000 F CFA, alors que le prix habituel est à 9 500 F", déplore I. Diop, un marchand ambulant désireux effectuer le Magal de Touba. Le sieur d'une trentaine d'années déplore cette situation et nous apprend vivre le même calvaire à chaque période du Magal. Et c'est frustrant, peste-t-il, avant d'interpeler les responsables de la gare routière de la capitale du Sud.