GB FOODS SENEGAL : Un Hub pour l’Afrique de l’ouest

A la fin de l’année 2022, GB FOODS Sénégal a eu l’honneur de recevoir en visite officielle dans son Usine, l’ambassadrice du Royaume d’Espagne au Sénégal, Mme Olga Cabarga GOMEZ, accompagnée du CEO groupe Mr Ignasi RICOU et le CEO Afrique Mr Vicenç BOSCH.





Installée à Colobane, cette unité industrielle GB Foods, traduit tout l’intérêt et la vision du groupe GB foods d’investir en Afrique et de faire du pays de la Téranga, un hub régional.





L’investissement de GB Foods a commencé par l’acquisition du terrain où se situe l’usine et l’acquisition de machines hautement performantes pour augmenter la production et satisfaire un marché local et régional de plus en plus croissant et exigeant.





Avec cette grande usine, GB Foods entend développer de nouvelles catégories de produits alimentaires des bouillons de cuisine à l’image de ses produits dont les saveurs ont fini de conquérir tous les continents.





GB Foods est une entreprise fiable orientée vers la satisfaction des exigences de sa clientèle à qui elle fournit des produits de qualité supérieure tout en garantissant la sécurité.





Devenu un des leaders mondiaux en matière de production alimentaire, la gamme des produits GB Foods comprend : les exhausteurs de goût, les sauces tomate, la mayonnaise, les bouillons...





Réputés pour leur qualité, les produits alimentaires GB Foods sont conformes aux standards internationaux et pourront donc satisfaire les consommateurs Sénégalais et de la sous-région Ouest Africaine.





GB Foods s’est surtout distingué au cours de son existence par la diversité et la qualité de ses produits.





En effet, il existe une gamme originale et iconique de bouillons et exhausteurs de goût issu de 40 ans de savoir-faire culinaire.





Presque tous les consommateurs Sénégalais et Ouest Africains connaissent Jumbo. Ce produit de la marque GB FOODS est omniprésent dans la cuisine au Sénégal. Que ce soit dans les restaurants ou dans les familles, Jumbo reste une vedette dans les cuisines et pour les femmes sénégalaises.





GB Foods est engagé à apporter de la saveur aux repas pour le bonheur des consommateurs Sénégalais et Ouest Africains qui sont au centre de sa stratégie.





Aujourd’hui au Sénégal, demain l’Afrique, GB Foods confirme sa réputation en mettant sur le marché des produits hautement appréciés tout en contribuant à la création d’emplois pour les femmes et les jeunes.