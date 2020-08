Gel hydro-alcoolique : Une arnaque révélée par une étude à l’Ifan

Parmi les gestes barrières recommandés pour lutter contre la Covid-19, il y a le lavage des mains. A défaut, l’utilisation de gel hydro-alcoolique. Du coup, dans les entreprises et autres lieux publics, on trouve une multitude de flacons de gel censé tuer les microbes. Seulement, si l’on en croit une étude de l’Ifan sur 240 flacons, c’est de la pacotille. La majorité des produits vendue est à peine plus utile que de l’eau simple.





En effet, explique Nouhou Diaby, microbiologiste à l’Ifan, co-auteur de l’étude, les normes de l’Oms prévoient qu’il faut au minimum 60% de taux d’alcool, 90% au maximum pour que le produit soit efficace. Et c’est là ou le bât blesse. « Sur les 14 produits que nous avons testés, seuls 2 dépassent les 60%, 3 autres sont dans la marge. Le reste a un taux plus faible d’alcool. Ce qui veut dire que la plupart des produits ne répond pas aux normes, donc inefficace», explique le chercheur.





Est-ce la raison pour laquelle les informations ne sont pas fournies sur le flacon ? En tout cas, souligne Diaby, la règlementation exige à ce que certains détails de base figurent sur l’étiquette. Ce qui n’est pas le cas des gels vendus au Sénégal. « Les indications doivent déterminer le type d’alcool et la taux d’alcool. Or, l’étude a révélé que ce principe n’est pas respecté », relève-t-il. Au finish, conclut-il, aucune marque commercialisée au Sénégal ne respecte à 100% les normes requises.





L’étude est le fruit d’un travail collectif entre Nouhou Diaby, un de ses collègues à l’Ifan, un enseignant en chimie à la Faculté des Sciences, un autre à l’Ecole supérieure polytechnique (Esp), avec l’appui de quelques étudiants. Le travail a démarré en mai 2020 et a pris fin en mi-juillet.