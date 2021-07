Gendarmerie : Le général Thiaka Thiaw devient Haut-commandant en second

Le président de la République vient de nommer le général de brigade Thiaka Thiaw, jusque-là commandant de la gendarmerie mobile, Haut-commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire.



Selon L’AS qui donne l’information, le général de brigade Thiaka Thiaw remplace le général de division Moussa Fall nommé, le 17 juin dernier, nouveau Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire.