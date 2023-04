Général Mbaye Cissé : Cinq choses à savoir sur le nouveau CEMGA

Le général Mbaye Cissé est le nouveau chef d'État-major général des armées (CEMGA).



1- Fils de gendarme



La pomme ne tombe jamais loin du pommier, dit le dicton. Cela s’applique au général Mbaye Cissé, natif de Kaolack et dont le père était gendarme de profession. Ce père a servi de modèle au garçon qui a très tôt eu la fibre de la tenue. Il a d’ailleurs fait ses premières classes au Prytanée militaire de Saint-Louis comme enfant de troupe.



2- Philosophie, sociologie, psychologie



Le nouveau chef d’État-major général des armées est une tête, un officier multicarte. Outre ses aptitudes dans les métiers de la défense - diplômé des Cours de capitaines à l'École d'artillerie de Fort Sill (Oklahoma), diplômé de l’École d’État-major et de commandement de l’armée de terre des États-Unis et breveté de l’École supérieure de guerre de Paris (ex-Collège interarmées de défense) - le général Cissé est également titulaire d’un Certificat de Maîtrise en philosophie, d’un Certificat d’études supérieures de psychologie et de sociologie, d’un Master 2 en relations internationales.



3- Écrivain



Cette formation dans les humanités explique sans doute la passion du général pour l’écriture. Il est, en effet, l’auteur de deux ouvrages. L’un intitulé "Jambaar 1960-2010” qui retrace un peu l’histoire des armées depuis l’indépendance. L’autre livre, "Opération Fodé Kaba II", évoque les hauts faits militaires des armées sénégalaises en Gambie, en 1981.



4- Chef d’État-major particulier de Macky Sall



Le général Mbaye Cissé entretient une relation de confiance avec le chef de l’État sénégalais Macky Sall. Le diplômé de l’École de guerre de Paris a été désigné chef d’État-major particulier du président de la République en octobre 2022, au moment d’une vague de nominations présidentielles opérées au sein de l’armée. Le poste lui a assuré l’oreille du chef de l’État, qu’il conseille sur les questions sécuritaires.



5- CHEDS



C’est durant son passage au Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) que le général Mbaye Cissé s’est fait connaître du grand public. L’objectif du CHEDS est de satisfaire les besoins de l’État en expertise sur des questions d’ordre stratégique liées à la protection des individus et des biens, à la politique étrangère, à la science, à la technologie et aux phénomènes économiques et sociaux. Sous l’impulsion du général Mbaye Cissé, le CHEDS a publié un rapport en 2022 qui analyse les facteurs de risques liés à l’exploitation aurifère dans les régions de Kédougou et Tambacounda, au Sénégal, et les rôles qu’ils sont susceptibles de jouer dans l’expansion des groupes extrémistes violents vers les pays du littoral ouest-africain.