Génération Foot : les «sextos», les photos de nudité, le formateur et le maître-chanteur

L’affaire de mœurs qui avait secoué l’académie Génération Foot en 2019, refait surface. Olivier Perrin, ex-manager de cette école de formation de futurs footballeurs, avait porté plainte contre Mor Talla Seck, un ancien pensionnaire du centre devenu commerçant.



Ce dernier a été jugé hier, mercredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour collecte illicite de données personnelles, distribution d’images contraires aux bonnes mœurs, tentative d’extorsion de fonds.



Selon L’Observateur de ce jeudi, le procureur de la République, dans son réquisitoire, a d’abord requalifié la tentative d’extorsion de fonds en extorsion de fonds. Le chef du parquet a ensuite demandé au tribunal de condamner le mis en cause à deux ans de prison ferme.



La partie civile a réclamé 5 millions de francs CFA pour toutes causes et préjudices. Le tribunal doit rendre son verdict mercredi prochain.



Soirée arrosée



L’affaire a débuté le 19 mars 2019 au soir. D’après le récit de L’Observateur, Olivier Perrin rentre d’une soirée. Il est ivre. En pianotant sur son téléphone portable, il tombe sur une publication sur les réseaux sociaux de Mor Talla Seck. Il accorde un «J’aime» à la photo avant d’envoyer un message à l’ancien pensionnaire devenu commerçant pour engager une conversation érotique. Ce dernier «joue le jeu».



Ne soupçonnant pas qu’il venait de mordre un hameçon, Olivier Perrin avoue à son interlocuteur être bisexuel. En plus, il lui envoie des images de sa nudité et lui donne rendez-vous à Yoff pour des rapports sexuels, selon L’Observateur.



Le journal rapporte que c’est à ce moment-là que Mor Talla Seck tombe le masque. Il exploite la situation et commence à réclamer de l’argent à Olivier Perrin contre son silence.



Entre 80 000 et 500 000 francs CFA



Le calvaire de l’ancien manager de Génération Foot dure deux ans. Durant ce laps de temps, il envoie à son bourreau présumé des montants variant entre 80 000 et 500 000 francs CFA.



Malgré tout, Mor Talla Seck envoie les images au président de l’académie, Mady Touré, à certains membres du centre de formation et à deux journalistes. Devant le bruit qui commence à courir sur son compte, Olivier Perrin quitte le Sénégal. Le commerçant ne le lâchant pas pour autant, le formateur décide de porter plainte. Mor Talla Seck est arrêté le 13 juin dernier.



A la barre, il a reconnu partiellement les faits, selon L’Observateur. Il a admis avoir diffusé les nudes du plaignant. Mais, justifie-t-il, c’est Mady Touré qui lui avait demandé de lui transférer tous leurs échanges afin de ne rien rater de l’affaire.



A propos de l’extorsion de fonds présumé, il assure n’avoir reçu de l’argent de Olivier Perrin qu’à deux reprises en deux ans. «Je l’ai menacé de porter plainte et il voulait m’amadouer», a-t-il avancé devant le juge.



Mor Talla Seck sera fixé sur son sort mercredi.