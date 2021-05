Génocide du peuple palestinien : Une marche de soutien prévue vendredi à Dakar

Marche de Soutien à la Palestine

Une coalition est en gestation pour le soutien de la Palestine, face aux bombardements et occupation israéliens. La coalition en question se nomme Alliance nationale pour la cause palestinienne (Ancp). Elle regroupe des associations islamiques et des organisations de la société civile qui comptent « dire "NON" au génocide du Peuple frère de Palestine, régulièrement victime d'une épuration ethnique de la part de l'armée d'occupation israélienne ». Une marche est d’ailleurs prévue vendredi prochain à 15h à la place de la Nation (ex-Obélisque).





« Venez nombreux au grand rassemblement de solidarité avec nos frères palestiniens, dont la terre de leurs ancêtres est illégalement occupée à Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est par l'État hébreux. Au mépris de nombreuses résolutions (194, 242 et 338, 467, etc.) du Conseil de sécurité de l'ONU », constate l’Ancp.





Cette dernière regroupe entre autres organisations, le Collectif des Amis de Palestine (CAP), l’Ong Jamra, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS ALWAHDA), le Collectif Nioo Lank, la Jama'tou Ibadou Rahmane (JIR), l’Amicale des Cadres Musulmans du Sénégal (ACMS). Bref, près de 25 organisations, sans que la liste ne soit exhaustive.