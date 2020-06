Gestion Covid-19 : Aïda Mbodj "traîne" Mansour Faye et Diouf Sarr à l'Assemblée

La députée Aïda Mbodj, qui a adressé des questions d'actualité à Moustapha Niasse, demande à l'Assemblée nationale d'auditer la gestion de la pandémie de Covid-19 par les ministres Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr.





Selon Source A et Vox Populi, la parlementaire dit constater "beaucoup de failles et d'impairs" dans la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (PRES) et la gestion de l'enveloppe des 1000 milliards.





L'ex-édile de Bambey veut la lumière sur les 64 milliards destinés à la riposte contre la Covid-19 et l'acquisition "dans des conditions douteuses" du matériel médical par le ministère de la Santé.