Gestion Covid-19, bradage du littoral : Les positions tranchées des cadres de Bby

La Coordination nationale des cadres de Benno Bokk Yaakaar (Bby) a salué le souci d’équilibre affiché par le président de la République, dans la gestion de la pandémie consistant, selon eux, à alléger certaines mesures de restriction collectives.A travers un communiqué de presse, Alpha Bayla Guèye et ses camarades de la majorité ont invité les populations à avoir une «lecture juste» de cette disposition du président, en continuant à respecter les mesures barrières qui constituent la meilleure réponse pour stopper l’évolution de la pandémie.En plus clair, ils disent apprécier cette gestion qu’ils jugent «proactive, anticipative et dynamique» qui constitue, d’après eux, «le gage d’une victoire proche contre la Covid-19 au plan national».Sur le dossier relatif au bradage du littoral, ces cadres de la coalition présidentielle ont marqué leur «étonnement par rapport à cette tension subite sur l’emprise du littoral, soutenue par une monstrueuse suffocation médiatique».Car, à les en croire, leur leader Macky Sall est plutôt défenseur de la protection du littoral. «En faits et en actes, toutes les agressions du littoral remontent à la gestion du foncier sur la période 2000-2012. Depuis son arrivée à la tête du pays, le président n’a jamais encouragé des projets à caractère spéculatif», ont déclaré les cadres de Benno qui demandent, dans la foulée, «un rétablissement de la vérité des faits et surtout de l’équité dans la gestion des dossiers relatifs à la gestion du foncier».Par ailleurs, ils demandent, dans ce communiqué de presse, une «application stricte» des textes organisant l’occupation du littoral, non sans encourager le gouvernement dans sa volonté de valoriser le littoral pour le bien de toute la communauté.