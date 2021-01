Gestion de Dakar Dem Dikk : Moussa Diop promet une contre-attaque "documentée" à son successeur

L’opération déballage entre Me Moussa Diop et Omar Boun Khatab Sylla va se poursuivre.Accusé par son successeur de malversations financières, Moussa Diop a décidé de contre-attaquer.Il va réagir en début de semaine, lors d’une conférence de presse «documentée», rapporte Les Échos.Moussa Diop est accusé d’avoir créé 200 emplois fictifs et embauché ses 2 épouses pour la restauration de l’entreprise.