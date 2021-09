Gestion de l'hydraulique rurale : Le Forum civil demande à Macky de "reprendre en main" la question

La question de l'hydraulique rurale est au centre des préoccupations du Forum civil. En effet, après avoir initié une enquête journalistique dénommée "Réforme de la gestion de l'hydraulique rurale : l'eau de la désolation", il a organisé un forum d'intégrité pour la transparence hydraulique au profit des journalistes. Ce, pour "consolider le plaidoyer pour une transparence dans le secteur de l'hydraulique rurale". Cette rencontre, qui s'est tenue, ce mercredi 8 septembre, à Dakar, porte sur le thème "L'impact de la réforme de l'hydraulique rurale sur la vie des populations".





"Avoir une bonne maîtrise du contenu de la réforme, ses conséquences et proposer des solutions"





Il s'agit ici, d'un forum de renforcement de capacités sur "les fondements, l'étendue et l'impact" de la réforme de la gestion de l'hydraulique rurale sur la vie de ces populations du monde rural. Son objectif est de permettre aux journalistes d'avoir "une bonne maîtrise du contenu de la réforme, ses conséquences sur les populations et les solutions préconisées". Autrement dit, leur permettre d'avoir "une réelle maîtrise de la réforme, d'identifier les bonnes pratiques et les externalités de la réforme et proposer des solutions progressives au bénéfice des populations rurales".





Des changements notés depuis la création de l'Ofor





En effet, depuis 2014, le sous-secteur de l'hydraulique rurale au Sénégal a connu un tournant important avec la création de l'Office des forages ruraux (Ofor), et l'attribution de la gestion de l'hydraulique rurale à des opérateurs privés dans le cadre de la Délégation du service public (Dsp), à savoir : Seoh, Aquatech-Sénégal et Flexeau. Avec ces trois concessionnaires privés, l'enquête journalistique a révélé que les populations sont "loin de l'accès universel à une eau potable" et ladite réforme "semble être contestée et chahutée dans certaines zones avec au bout du compte une remise en cause de l'autorité de l'Etat".





"Cette réforme ne crée pas le bonheur chez les populations du monde rural"





Dans les faits, "il est très rare de rester une semaine sans entendre des récriminations des populations des zones rurales contre la gestion des concessionnaires".





Selon le coordonnateur national du Forum civil, d'après un constat général qui a été fait, cette réforme de 2014 de l'hydraulique rurale "ne crée pas le bonheur sur la question de l'eau" chez les populations du monde rural.





La nécessité de "reprendre la question en main"





Face à cette "problématique", Birahim Seck demande au président de la République, Macky Sall, de "reprendre en main la question de l'eau" dans le monde rural. "Nous avons constaté tous, il n'y a presque pas une semaine où l'on ne constate pas de révoltes des populations fustigeant la gestion ou bien l'exploitation de l'eau dans le monde rural. Et on ne souhaite pas que ces révoltes couvrent toutes les régions du Sénégal. On ne souhaite pas également qu'il y ait une catastrophe hydraulique qui proviendrait du monde rural. C'est pourquoi, nous allons continuer à alerter le président de la République", a-t-il lancé en marge dudit forum.





Pour finir, Birahim Seck a renseigné qu'après les journalistes, le Forum civil va rencontrer les acteurs institutionnels ainsi que les concessionnaires privées "s'ils le veulent bien pour discuter et échanger avec eux sur la question et comprendre ce qui se faisait avant et ce qui s'est passé après la réforme".