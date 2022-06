Gestion de l’assainissement dans l’arrondissement des Almadies : L’Onas regroupe les acteurs autour d’un CLD

La gestion d’un assainissement durable et collectif pour « un meilleur cadre de vie » dans les communes de Ngor, Mermoz-Sacré-cœur, Ouakam, Yoff et Almadies, est au centre des préoccupations de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas). C’est pourquoi, il a tenu un Comité local de développement (CLD) sur la question avec les autorités administratives et territoriales, les délégués de quartier, les Bajenu Gox, de ces localités de l’arrondissement des Almadies, sans oublier les acteurs tels que la Dscos, les services techniques du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, la Direction de l’assainissement (DA), la Direction de prévention et de gestion des inondations (DPGI), le service national d’hygiène, les forces de défense et de sécurité, entre autres.





Il s’agit ici, d’une rencontre de partages et d’échanges d’informations mais surtout de sensibilisation sur l’assainissement de façon générale (gestion des eaux pluviales et des eaux usées) de ces localités qui s’est tenue, ce mercredi 1er juin, à Dakar. En effet, après la tenue d’un comité national de gestion des inondations et un Comité régional de développement (CRD) de la région de Dakar, l’Onas estime qu’il faut également descendre au niveau des arrondissements et communes pour sensibiliser les populations et trouver des solutions durables et pérennes pour un changement de comportement de certaines populations face à l’agression des réseaux de l’Onas.





Ainsi, pour permettre aux participants de mieux cerner la responsabilité de chacun, l’Office national de l'assainissement du Sénégal et ses techniciens ont présenté le cadre institutionnel et le cadre législatif et réglementaire ainsi que les rôles et responsabilités de l’Onas, de la problématique de l’assainissement de Ouakam, Ngor et Almadies. Ils ont également procédé à l’évaluation du Plan d’actions 2021 et perspectives (opérations pré-hivernales, entre autres) ; avant d’ouvrir les discussions qui permettront de faire des recommandations, proposer un plan d’actions qui va renforcer les plans d’actions du comité national de gestion des inondations et du comité régional.





« Les municipalités doivent jouer un grand rôle dans les activités de veille et de sensibilisation »





Le Directeur général de l’Onas, dans son intervention, a soutenu que la gestion des eaux usées et la gestion des eaux pluviales vont de paire mais les systèmes d’assainissement doivent être séparés pour une « bonne gestion ». Selon lui, les municipalités doivent jouer un grand rôle dans les activités de veille et de sensibilisation.





Au niveau de l’arrondissement des Almadies, Dr Ababacar Mbaye renseigne qu’il y a de l’existant, à savoir : un système de drainage des eaux pluviales avec un canal tout le long de la zone et dont l’exécutoire se trouve au niveau de Ngor, et un système de gestion des eaux usées. Ici, le système d’évacuation des eaux pluviales est agressé. Selon le Dg de l’Onas, il est perturbé non seulement par des branchements clandestins d’eaux usées mais aussi il est remblayé par des promoteurs immobiliers pour y construire.





Pour les eaux usées, il signale que le réseau existant dans l’arrondissement des Almadies est sous-dimensionné et son exécutoire se trouve au niveau de la station de Cambérène qui est trop loin de la zone.





L’Onas cherche un financement de 65 milliards pour résoudre le problème





Face à cette situation, Dr Ababacar Mbaye informe que l’Onas est à la recherche de financement structurant pour prendre en charge les préoccupations des populations de la localité en matière d’assainissement. Selon lui, le coût de ce projet en perspective est estimé à 65 milliards de francs Cfa.





Pour finir, le Dg de l’Onas a invité les promoteurs immobiliers qui s’activent dans l’arrondissement à se rapprocher des structures techniques comme l’Onas dans leurs projets immobiliers afin d’avoir des systèmes d’assainissement adéquats.





La nécessité de « surveiller et identifier » les personnes ou les agresseurs du réseau et les traduire devant la justice





La Sous-préfet de l’arrondissement des Almadies, Mme Khadidiatou Sène Traoré, pour sa part, estime que la première chose à faire dans le cadre du plan d’actions à mener de concert avec l’ensemble des acteurs présents, c’est de « surveiller et identifier » les personnes ou les promoteurs immobiliers qui agressent le réseau d’évacuation des eaux pluviales afin de les arrêter et les traduire devant la justice.





« Les maires ont un rôle important à jouer »





Pour le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Sambe, la sensibilisation demeure le principal problème face à la question de l’assainissement au niveau de ces communes dont les maires ont « un rôle important » à jouer.





A en croire Seydina Issa Laye Sambe, Ouest-Foire est le quartier le mal structuré de Dakar. Ce qui pose un problème d’assainissement adéquat.