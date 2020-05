Gestion de la Covid-19 : Les Sénégalais appelés à plus de responsabilités

La responsabilité sanitaire des sénégalais

Dakar, épicentre de la Covid-19, du fait de sa densité, de sa position économique et sanitaire. Ce sont les explications données par le docteur Ndèye Maguette Ndiaye Ndom, Médecin-Chef de la région médicale de Dakar.





«C’est vrai que Dakar a beaucoup de cas et ceci est lié au fait que 25 % de la population nationale réside à Dakar. Nous avons aussi la densité en termes de population qui est très forte, et Dakar constitue aussi le pôle économique, mais aussi le pôle sanitaire du Sénégal. Donc, c’est normal que Dakar ait beaucoup plus de cas», précise-t-elle sur iRadio.





Toutefois, cette spécialiste dit n’être pas du tout inquiétée par la montée des cas communautaires et appelle les Dakarois à plus de responsabilités.





«Le dispositif existe quand même depuis le début, pour éviter la propagation de la maladie. Nous travaillons sur deux dispositifs : le dépistage des cas, mais aussi un dispositif de communication. Il faut dire que les cas communautaires existent et ça va continuer à exister tant que la transmission est toujours en cours. Si on se comporte comme des responsables, ce qui est sûr, nous allons faire face à cette épidémie».