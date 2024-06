Gestion des cadavres, de la santé des moutons et des lieux de vente : La brigade régionale d'hygiène de Thiès sensibilise avant la Tabaski

À quelques jours de la célébration de la Tabaski, la brigade régionale d'hygiène de Thiès a entamé des opérations de sensibilisation et de veille dans les lieux de vente de moutons. Elle s'est rendue ce mercredi à Nguéniène, dans le département de Mbour, pour sensibiliser les acteurs, selon les directives du président de la République et de son gouvernement le 15 avril 2024.





Pour le capitaine Idrissa Ndiaye, "dès l'instant que nous avons beaucoup de personnes regroupées dans un lieu déterminé, le risque sanitaire est important. La brigade régionale descend sur les lieux de vente de moutons pour un aspect purement communicationnel axé sur trois points. Premièrement, il y a la gestion des cadavres d'animaux qui se pose avec acuité durant les préparatifs de la Tabaski. Il y a le décret 2002-1094 qui recommande que les cadavres soient incinérés ou enfouis. Si les cadavres sont jetés à l'air libre, des personnes véreuses vont les dépecer pour les revendre aux gargotes et restaurants. Le deuxième aspect du message délivré, c'est de porter une attention sur la santé de l'animal. Il faut voir s'il n'y a pas de présence d'œdèmes, de plaies, entre autres. Enfin, le troisième aspect qui est reproché aux vendeurs, c'est l'usage abusif des antibiotiques. La conséquence, c'est qu'on les retrouve au niveau de la chaîne alimentaire", dans la viande.