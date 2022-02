Gestion des conflits fonciers : Le Procasef à la rescousse des communes

Le Procasef sur la gestion des conflits fonciers

Accompagner les communes à mieux sécuriser leur foncier, les appuyer en matière de développement de bureau foncier, d'équipement mais également appuyer l'administration territoriale dans le cadre du contrôle de légalité. Aider les communes à délimiter leur espace, développer des métiers sur le foncier. Voilà entre autres objectifs auxquels le projet cadastre sécurisation foncière (PROCASEF) compte s'atteler, durant 6 ans, afin d'aider les commune dans la gestion de leur foncier.





Selon Mouhamadou Moustapha Dia, inspecteur des impôts et domaines, par ailleurs conseiller technique du ministre des Finances et du budget et coordonnateur du projet, il vise à répondre à "un certain nombre de préoccupations dans le cadre de la gestion foncière surtout en milieu rural. Depuis plusieurs années, les communes souffrent de l'absence d'un cadastre au niveau de la gestion".





Ainsi, le Procasef va essayer d'aider les communes à asseoir un cadastre au niveau local afin de permettre de fixer de manière scientifique et technique les bases de la parcelle pour que les délibérations ne soient plus des délibérations approximatives mais fondées sur des critères scientifiques et techniques", explique M. Dia.





Un système d'information foncière va être développé au niveau de 136 communes des 14 régions du pays. Cela permettra d'avoir une information foncière fiable et sécurisée au niveau des communes. Mieux encore, elle aidera à diminuer les conflits fonciers.