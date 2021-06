Gestion des déchets solides : L'État casque 206 milliards pour 138 communes, 3000 emplois attendus

Selon le quotidien national Le Soleil, l'État vient de mettre en place un projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal.



Piloté par l’UCG, le projet, qui sera lancé demain à Mbeubeuss par Macky Sall, va couvrir 138 communes de six régions (Dakar, Thiès, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis et Matam).



Le financement s’élève à plus de 206 milliards Fcfa. Mieux, 3000 emplois sont attendus et 758 144 ménages seront impactés par le projet.