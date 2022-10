Gestion des Inondations, Branchements à l’égout : Les autorités religieuses et les populations Tivaouane notent l’ONAS

Les ouvrages d’assainissement changent les visages des quartiers. A Thiand, non loin de la Grande Mosquée de Tivaouane, les eaux usées ne polluent plus l’atmosphère à l’intérieur des habitations. Chez la famille de Djibril Mboump, le rez-de-chaussée, les chambres des étages et la terrasse sont envahis par des fidèles venus des autres localités du Sénégal. Chaque année, c’est au moins 200 fidèles qui logent dans cette maison. « Auparavant, nous étions obligés de faire la vidange avant, pendant et après le Magal. Le comité d’organisation du Gamou nous envoyait des camions pour plusieurs vidanges. Ce n’est plus le cas de nos jours », a laissé entendre Jibril Mboup.





La rue grouille. Les fidèles se faufilent entre les étals, les cantines, pour se frayer un chemin. Juste après ce petit marché de fortune, une maison à l’architecture originale et peinte ocre. Les cours avant et arrière sont remplies. « Nous sommes prêts à payer pour avoir des branchements sociaux », a signifié Madame Dramé. De l’autre côté de la ville, dans le quartier Diaalo, les bénéficiaires du tout à l’égout sont dans un nouveau cycle. Bien avant le raccordement, l’intérieur de leur maison est humecté. L’odeur s’y dégage lorsque la fosse est remplie. Les femmes qui étaient les plus exposées entonnent des chants de remerciement à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal. « Il y a des mois, nous faisions jusqu’à trois la vidange de la fosse septique. C’est une dépense. Et parfois la fosse se remplit au moment où vous n’avez pas d’argent. Ce sont des charges que tout le monde ne pouvait pas supporter », narre la vieille maman. Le tout à l’égout porte aussi la dimension de réduction des maladies. Cet aspect transparaît de manière nette dans le discours du chef de ménage monsieur Seck. « Les eaux usées c’est la porte ouverte aux maladies cutanées et aux dermatoses qui affectent plus les enfants. Avec les branchements sociaux, les risques de maladies sont réduits », commente Monsieur Seck.





Dans la cité religieuse 1150 ménages sont déchargés de la charge de vidange. Ce sont des dépenses en moins. Mais les retombées au plan sanitaire ne sont pas quantifiables. Les bénéficiaires en sont conscients. « Ces branchements ont changé fondamentalement notre cadre de vie. Ce sont des femmes qui passent la journée à la maison avec nos enfants. Lorsque les fosses se remplissent, ce n’est pas facile de respirer et c’est aussi gênant lorsqu’on cuisine. Tout cela relève du passé », se réjouit la dame. Le Projet d’assainissement des dix villes a produit des résultats escomptés. La bonne note a été aussi décernée par des voix autorisées comme Serigne Moustapha Sy, responsable de la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane par ailleurs du fils du Khalife. « L’ONAS fait plus que respecter ses engagements. Vos équipes ont encore prouvé qu’elles étaient à la hauteur durant cet hivernage, le système mis en place a permis de réduire les impacts des inondations », a témoigné Serigne Moustapha Sy qui a salué la concertation entre les autorités religieuses et les techniciens l’Onas dans le cadre de la mise en œuvre du projets des dix villes. « Il arrive des moments où vos agents nous disent qu’au plan technique, voilà ce que nous pouvons faire à un tel endroit mais parfois nous invitons à tenir compte de la réalité du milieu et finissent par nous rejoindre », a relevé le guide religieux. Pour sa part, le Directeur Général de l’ONAS, Dr Ababakar Mbaye a relevé la place importante que jouent les cités religieuses dans l’éducation des citoyens et dans la prévention et résolution des crises sociales. « Nous devons accorder plus d’attention aux cités religieuses et faire plus pour satisfaire la demande des guides religieux qui sont des régulateurs sociaux », a souligné le Directeur Général de l’Onas, Dr Ababakar Mbaye. Il est revenu sur les avancées des travaux de raccordement et les avancées enregistrées dans la lutte contre les inondations.





B Seydi