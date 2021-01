Gestion des inondations : L’Etat annonce une cartographie nationale

Ils sont spécialistes en assainissement, climatologues, urbanistes entre autres à s’être réunis, ce mardi, autour d’une table pour discuter de l’impact des inondations sur le plan économique, social et sanitaire.Selon le rapport du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis), les incidents sont aggravés par l’activité humaine et l’urbanisation mal maîtrisée. Une situation qui conduit à des catastrophes comme celles connues cette année à Keur Massar. Le Pgiis est un programme subventionné à hauteur de 15 millions d'euros par le Fonds vert climat en relation avec l’Agence française de développement.Des solutions doivent donc être trouvées. Pour Mamadou Alpha Sidibé, coordinateur du projet par ailleurs directeur de la prévention et de la gestion des inondations, la clé se trouve dans la connaissance des phénomènes. « Nous avons lancé un important marché de cartographie des zones inondées et inondables sur toute l’étendue du territoire national. Cette cartographie qui va faire un inventaire préliminaire des zones d’inondations va nous permettre, à partir de sept sites prioritaires, d’affiner la connaissance en matière de gestion des inondations et de gestion des infrastructures ».Cette connaissance va aboutir à des prises de décisions plus efficientes, selon lui. Ce qui va renforcer la prise en charge du risque d’inondation, grâce notamment à des investissements dans le secteur. « Il y aura des équipements assez performants en faveur de l’Anacim avec un système de radars et un maillage assez important de pluviographes dans la région de Dakar et de Thiès », informe le coordinateur.Ce projet prévoit aussi un volet communication avec le grand public. En effet, les connaissances acquises durant les études vont être mises à la disposition de la population afin de les sensibiliser surtout dans le cadre de l’installation des habitations.