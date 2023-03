Gestion des inondations : Le Sénégal veut réduire les risques, grâce au MNT

Issakha Diop, le ministre délégué auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations

Dans le cadre de l'opération "Wadial Nawett", le ministre délégué auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, était dans le département de Mbour pour une visite des ouvrages installés à Joal et à Mbour par le Promovilles.





Cette année, pour faire face à la gestion des risques et le renforcer la résilience des populations face aux inondations, le Sénégal a acquis un modèle numérique de terrain (MNT). "Le MNT est un outil d'aide à la prise de décision. Il nous permet de savoir quelle est la solution la plus appropriée par rapport au problème pour chaque contexte. Et c'est sur instruction du président de la République, Macky Sall, que nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux et pour superviser les opérations préhivernales, le curage, la maintenance des ouvrages d'assainissement. Nous voulons nous y prendre très tôt. L'objectif est d'engager très tôt tous les services de l'État", explique Issakha Diop.





Le Sénégal a acquis une licence pour obtenir son modèle numérique de terrain et un Lidar, au pas de 1 m avec une précision en attitude de 8 cm. Des études sont entamées et la restitution se fera d'ici le mois de mai, informe-t-il.





"A Joal, on a vu qu'il y avait des zones difficiles, des points bas. Une étude est en cours ; on aura toutes les informations à notre disposition pour prendre les meilleures décisions en termes de solution. Ce que nous allons produire va renforcer les connaissances et la résiliation des populations en matière d'inondation. Et grâce à ces outils, on va pouvoir caler des ouvrages qui seront réalisés sur des modèles précis’’, indique le ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations.