Gestion des plaintes / Violences basées sur le genre : Des médiateurs sociaux outillés à Kaffrine

L'office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a initié un atelier de deux jours sur le mécanisme de gestion des plaintes, les violences basées sur le genre dans le cadre du projet programme eau et assainissement en milieu rural (PEAMIR) dans les départements de Koungheul et de Mallem Hodar dans la région de Kaffrine .

Les femmes des départements de Koungheul et de Mallem Hodar dans la région de Kaffrine pourront désormais savoir à qui s’adresser dans les cas de violences basées sur le genre (VBG). En tout cas une centaine d’entre elles a été formée à cet effet dans le cadre de la composante sociale du PEAMIR. « Le PEAMIR qui intervient dans les deux localités dans le cadre de la réalisation de réseau d’eaux usées et de construction de station de boue de vidange a mis en place de comité de médiation pour gérer les contentieux qui pourraient subvenir avec le paiement des impenses mais aussi dans le cadre des violences basées sur le genre. Les membres de ces comités sont ainsi outillés pour mieux faire face à leur rôle de médiateurs sociaux, a indiqué Mme Diallo en charge de ce volet au sein dudit programme. Une stratégie préventive qui met les femmes comme principales actrices dans ce programme qui fait le lien entre l’accès à l’eau potable et les questions d’assainissement. " Le travail du comité local de médiation, .d’informations et de sensibilisation se chargera de recueillir des plaintes et de les transmettre à l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, en vue d’une médiation pour améliorer la situation ", a expliqué Mme Diallo, chef de service sauvegarde à l’ONAS.

Pour sa part, l’adjoint au préfet de Mallem Hodar s’est réjoui de la démarche participative qui caractérise à ses yeux l’intervention du PEAMIR.