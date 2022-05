GESTION DU FONDS COMMUN DE GREFFES: L'Ofnac saisi pour un audit interne

Des travailleurs de la justice, notamment des greffiers, réclament l'audit de la gestion du fonds dédié à leur participation à la judicature. Après l'interpellation sans suite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, le bureau national de l'Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) vient de saisir, par une lettre de dénonciation, la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Par cette démarche, les syndicalistes recommandent à Seynabou Ndiaye Diakhaté de fouiller la gestion dudit fonds qu'ils jugent «nébuleux».





“Tout ce qui tourne autour du fonds relève d'une absence totale de transparence et laisse penser à une certaine fraude que nous ne pouvons ni situer, ni contrôler. Nous n'avons ni l'autorité ni les moyens de le faire. Ce flou qui serait entretenu, est la cause principale des désagréments qui affectent le service public de la justice», lit-on dans la plainte déposée depuis le 18 mai dernier au bureau de la présidente de l'Ofnac.