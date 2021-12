Gestion "nébuleuse" à la Sapco : Des travailleurs alertent et accusent

Quelques mois après le départ de Aliou Sow, directeur sortant de la Société d'Aménagement de la Petite Côte (Sapco), les travailleurs de la boîte le trainent dans la boue. Selon eux, Aliou Sow a installé la Sapco dans une situation délétère et nébuleuse. Si rien n'est fait, la société va mettre la clé sous le paillasson. Les travailleurs ont tenu, ce matin, un sit-in.



"Nous portons à la connaissance des autorités que nous n'avons pas jusqu'à présent perçu notre salaire... Notre boîte traverse des moments catastrophiques dus à la gestion du directeur général sortant. Ce dernier a plongé la boîte dans une situation délétère avec des recrutements tous azimuts pour caser sa clientèle politique et sa famille. Malheureusement pour nous, nous avons un conseil d'administration qui est aussi complice et qui ne veut pas laisser travailler le nouveau Dg. Alors, nous interpellons le ministre du Tourisme et le président Macky Sall sur la situation de la Sapco", alerte El Hadj Mamadou Sow, porte-parole des agents.



Aussi, il dénonce que 13 taxis ont été acquis sous la direction de l'ancien Dg.



"Les taxis sont là depuis 3 ans et jusqu'à présent ils n'ont pas été utilisés. Chaque taxi a 2 chauffeurs qui perçoivent leur salaire sans aucun problème au moment où nous qui travaillons nuit et jour nous ne parvenons même pas à percevoir la moitié de notre salaire", dénonce-t-il.



Nous avons tenté de joindre Me Aliou Sow, en vain.