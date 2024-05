Gestion réussie des inondations 2023, relance des projets structurants… : Les bons comptes de Mamadou Mamour Diallo à l’ONAS

Le Directeur sortant de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo a passé, hier, le flambeau à Dr Cheikh Dieng, Directeur Général entrant. La cérémonie empreinte de solennité a été une belle occasion pour Mamadou Mamour Diallo de se livrer à un exercice de présentation de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Cet exercice servira au nouveau Directeur de Général de base pour imprimer sa touche. L'un des acquis reste la gestion des inondations de 2023. « Qui ne se rappelle pas des inondations de 2022 de la Zone de Captage, de la Cité Belle Vue, des Unités 7 et 15 des Parcelles Assainies, du Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, de la Cité Diounkhop. La gestion par anticipation des inondations et les moyens déployés ont permis le non déclenchement du Plan Orsec », a énuméré le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo qui a remercié le PCA, Monsieur Ibrahima Agne pour ses conseils et aussi l’ensemble du personnel pour leur dévouement et leur professionnalisme.





Pour le Directeur Général sortant, Mamadou Mamour Diallo, cette cérémonie marque la consécration de la continuité de l’Etat dont il reste un des serviteurs comme d’autres Sénégalais. Lorsqu’il avait pris service, il y a environ 18 mois, le Directeur Général sortant s’était fixé des priorités. Parmi lesquelles, l’amélioration de la qualité des services, et des conditions de travail. « Cela a été un combat difficile. Mais nous avons signé l’accord d’établissement. Je crois que les travailleurs ne peuvent pas être performants, s’ils sont confrontés à une certaine contradiction », a défendu Mamadou Mamour Diallo.





Ce temps si court a été marqué par l’accélération des travaux des projets structurants. C’est en 2023 que la construction des ouvrages du Projet de Dépollution de la Baie de Hann a été démarré. Alors que le Projet d’Extension et de Modernisation de la Station de Cambérène est dans la phase d’essai, le taux d’exécution du Projet de renouvellement du Collecteur Hann-Fann est satisfaisant. « Le Projet d’extension et de Modernisation de la station de Cambérène est à un taux d’exécution de 99 %. Lorsque nous avions pris service, le Projet de dépollution de la Baie de Hann était dans un état de balbutiement. Aujourd’hui, si vous faites une visite de chantier, vous allez vous rendre compte que la construction des infrastructures à Mbao avance. Lorsque nous sommes arrivés, le Projet des dix Villes était à l’arrêt, nous avons pu trouver une rallonge de 22 milliards de Francs CFA pour le relancer en février 2023 », a évoqué le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo.





De surcroît, des négociations sont très avancées pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre d’autres projets. Sans être exhaustive, la Secrétaire Générale de l’ONAS, Fatou Moctar Fall Faye a listé des projets dont la gestion a été améliorée sous la direction de Mamadou Mamour Diallo. La SG a parlé de la finalisation du Projet de dépollution du Nord de la Ville de Dakar consistant à la modernisation et à l’extension de la station de Cambérène et de la construction d’un émissaire en mer, de la relance du Projet des 10 villes avec l’obtention d’un financement complémentaire de 22 milliards F CFA. Il en est de même pour les travaux du Projet de Dépollution de la Baie de Hann avec le lancement des 7 lots avec un taux d’avancement pour les lots 1 et 2 (intercepteur et STEP respectivement de 33% et 50%).





Dans les mois à venir, on peut s’attendre à la finalisation du Projet Eau Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR), du Projet de renouvellement du Collecteur Hann Fann avec un taux d’exécution de 72 %. Le projet englobe l’acquisition d’un important lot de matériels roulants et d’équipements électromécaniques, le Projet de drainage des eaux pluviales de Touba avec un taux de 65 %.





Les points bas





A l’inverse, il a dressé une liste non exhaustive des points bas qui seront pris en compte dans le Programme Décennal de lutte contre les inondations (PDLI) en 2024. Il s’agit des points bas du Canal Baudouin de Rufisque, l’Ecole Franco-arabe du Point E, Jardin Bopp et Keur Serigne à Louga… « Le Plan Orsec n’a pas été déclenché, mais le chantier est encore vaste. Il y a des contraintes qui relèvent d’autres services. Mais vous pouvez compter sur l’engagement et le professionnalisme des travailleurs pour relever ces défis », a dit Mamadou Mamour Diallo.





Pour sa part, le nouveau Directeur Général se dit conscient des enjeux et des attentes. C’est pour cela qu’il a invité tous les agents à la remobilisation pour l’atteinte des objectifs fixés par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son premier Ministre, Ousmane Sonko. « Pour servir notre pays, les populations, nous devons être d’une posture morale et professionnelle irréprochable. Je vous tends la main pour la concrétisation de Jub, Jubal Jubanti », a exhorté le nouveau Directeur Général. Il saisit l’occasion pour remercier le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye pour la confiance placée en lui.