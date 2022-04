[Vidéo] Gibraltar : Ils braquent un chinois, emportent 23 millions; l’un des malfrats tentait de rejoindre la France

Braquage en plein jour d

Scène d'une série hollywoodienne ! En plein jour, L. Thiam et D. Diop ont commis un vol avec effraction à bord d’un scooter. Des faits qui se sont déroulés derrière le magasin Auchan, pas loin de la RTS.

L’arme à feu qu’ils avaient par dévers eux a permis d’éclater la vitre d'une voiture et de s’enfuir avec le butin. En moins de 24H, ils seront interpellés. L’un des malfrats tentait de rejoindre la France.





D’après des informations exclusives de Seneweb, la victime, un ressortissant chinois, commerçant de son état, avait garé son véhicule devant sa maison à Gibraltar et laissé sur le siège un sac contenant une somme de 23 millions.

Au moment où il était dans son domicile, les malfaiteurs rodaient autour du véhicule.

Un des bandits sort alors une arme à feu, tire sur la vitre, s'empare du sac et rejoint son acolyte qui l'attendait à bord de son scooter.





Comment ils ont été interpellés





En moins de 24 heures, les éléments du commissariat de la Médina ont mis la main sur les deux malfrats. Ce, à l’aide des caméras de surveillance. C'est ainsi qu'un nommé L. Thiam, connu des services de police pour des cas de vol, révèlent nos sources, a été identifié parmi les deux malfrats, malgré le masque qu'il portait..





Le second assaillant, D. Diop domicilié à la rue 01 et connu également des services de police, tentait de rejoindre la France. Il a été interpellé à l’AIBD suite à une opposition d’entrée et de sortie du territoire envoyée à la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) et une réquisition faite à la Sonatel.