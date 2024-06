GIZ : Avis à manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt relatif à la mise en place d’une base de données de Consultants individuels ou Bureaux d’Etudes et de Conseils spécialisés dans les domaines techniques divers.

A. Contexte

La GIZ est une entreprise fédérale allemande qui fournit des services de coopération pour le développement durable et l’action éducative internationale. Elle aide le gouvernement allemand à concrétiser ses objectifs en cette matière. Elle travaille avec des institutions publiques et privées comme l’Etat du Sénégal, l’Union européenne ou des entreprises du secteur privé entre autres et est présente dans environ 120 pays à travers le monde.





Pour la coordination de ses activités en Afrique, le Bureau régional de la GIZ à Dakar sert de support aux différents projets et programmes dans des domaines d’expertise spécifiques.





Dans le cadre de l’approvisionnement de services, notamment en matière des prestations intellectuelles, elle travaille avec un pool de consultants et de bureaux d’études locaux dans divers domaines d’interventions.





Dans le souci d’élargir sa base de données, la GIZ lance de cet appel à candidature, afin d’identifier les expertises et profils qui pourraient l’accompagner dans la mise en œuvre de sa mission.

B. Objectif





L’objectif de cet avis à manifestation d’intérêt est de mettre à jour la base de données du département achats et contrats ; et d’identifier les consultants, prestataires et partenaires dans des domaines spécifiques qui pourraient participer à l’implémentation de la vision de la GIZ au Sénégal, en Gambie et au Cap Vert. Les expertises Techniques sont recherchées pour les thématiques suivantes :





1. Administration publique performante gestion des ressources humaines et de la formation continue des agents de l’Etat

2. Réformes économiques, industrielles ;

3. Décarbonisation de l’industrie

4. Renforcement des capacités et coaching ;

5. Droit foncier ;

6. Droit du travail ;

7. Gestion des finances Publiques ; Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi, Evaluation des politiques sectorielles

8. Anti-corruption et Luttes contre les flux financiers illicites ;

9. Formation professionnelle ;

10. Création d'emploi et entreprenariat

11. Accélération de projets d’entreprise ;

12. Techniques de recherche d’emploi ;

13. Levée des fonds (y compris fonds verts

14. Promotion du financement des MPME ;

15. Promotion de d’entreprenariat sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ;

16. Enseignement supérieur sur les énergies renouvelables durable et l’efficacité énergétique ;

17. Transition énergétique juste ;

18. Promotion de technologies respectueuses du climat ;

19. Electrification rurale ;

20. Mobilité verte / Eco responsabilité ;

21. Modération de séminaires, conférences et forums ;

22. Développement urbain ;

23. Production vaccinale et pharmaceutique ;

24. Promotion du secteur primaire (agriculture et élevage, pêche) ;

25. Transformation digitale du secteur public et privé, économie des données, intelligence artificielle, inclusion numérique, identité digitale et interopérabilité

26. Communication et évènementiel ;

27. Ingénieur, bâtiments et travaux publics (électromécanique, industrie, électricité, hydraulique, Génie industriel etc) ;

28. Ingénieur Biochimie/Bio médical ;

29. Architecte / Dessinateur ;

30. Construction durable ;

31. Développement informatique et création de contenu ;

32. Photographie et vidéographie ;

33. Graphisme et création du support com ;

34. Plan stratégique de développement (organisationnelle)

35. Egalité genre et promotion du leadership féminin

36. Genre et approche transformatrice

37. Changement climatique (adaptation et atténuation)

38. Biomasse

39. Développement de plateforme et hébergement

40. Analyse des flux de désinformation dans les contenus médiatiques ;

41. Processus de Dialogue Public Privé ;

42. Cosmétologie ;

43. Développement Territorial/décentralisation ;

44. Gestion du foncier, notamment foncier rural / domaine national ;

45. Adaptation au changement climatique (milieu rural) ;

46. Promotion de la biodiversité ;

47. Lutte contre la désertification ;

48. Expertise renforcement capacités juridiques ;

49. Expertise anti-corruption ;

50. Autres à préciser

NB. Pour les cabinets les documents ci-après sont à fournir :

· NINEA ;

· Statut (copie légalisée) ;

· RC ;

· RIB au nom du cabinet ;

· Présentation du cabinet ;

1. Dossier technique





Les soumissionnaires sont invités à inclure les documents ci-après :

· Cv du (es) consultant (s) actualisé(s) avec une présentation de leurs services et expériences dans les domaines les concernant et les références ;

· Une Liste des réalisations en phase avec la demande (Au moins deux réalisations) ;

· Un exemple de cahier de charges/TDR suivi lors de la réalisation ;

· Attestation de bonne exécution ;

2. Conditions de soumission





ü Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent porter la mention « Avis à manifestation d’intérêt relatif à la mise en place d’une base de données de Consultants individuels ou Bureaux d’Etudes et de Conseils spécialisés dans (puis préciser l’expertise recherchée parmi ceux précitées au point 2) en lien avec les besoins de la GIZ ;





ü Proposer une offre financière sur les honoraires relatifs à l’expertise recherchée et au profil de l’intéressé (personne physique ou cabinet).





Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être remis sous format PDF en

- Scannant le code Qr ;

- Remplissant le questionnaire du lien ;

https://ee.kobotoolbox.org/single/f052e4c3080b120777a3e373a54624df

- Envoyant l’ensemble des documents à l’adresse [email protected] en précisant la thématique pour laquelle vous soumissionnez.

au plus tard le Lundi 17 juin 2024, à 18h00.