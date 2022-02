GMS à Macky Sall : " Enlevez les noms des Lions du football de votre business foncier"

Les terrains des Lions , un business foncier

La décision du Président de la République Macky Sall, d'octroyer, hier, des terrains aux Lions suite à leur sacre en coupe d'Afrique (Can), en guise de récompense, commence déjà à faire jaser.





‘’Monsieur le Président Macky Sall, vous venez d’annoncer que vous allez donner des terrains aux Lions de football. Ces Lions méritent Tout. Mais Monsieur le Président Macky Sall, ces vaillants, braves et patriotes Lions du football ne méritent pas que leurs noms soient associés à des terres que vous, vos maires, vos ministres et vos directeurs détournez tous les jours que Dieu fait’’, a écrit le coordonnateur de Frapp sur sa page facebook.